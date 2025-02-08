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Нэйту Робинсону успешно пересадили почку

Нэйт Робинсон успешно перенес сложную операцию.

Бывший игрок НБА получил новую почку во время многочасовой операции по пересадке, которая началась в пятницу утром в Медицинском центре Вашингтонского университета в Сиэтле.

Почку экс-баскетболисту пересадили от живого донора.

Робинсон, которому в мае исполнится 41 год, получил новую почку после 19 лет борьбы с заболеванием важного органа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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