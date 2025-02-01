19

Кендрик Перкинс: «Стефа Карри не должно быть на Матче всех звезд»

Кендрик Перкинс произнес обидные слова в адрес Стефа Карри.

«Я вижу, как Стеф Карри попадает в число участников Матча всех звезд. И я смотрю на многих других парней, скажем, Кайри Ирвинга, Девина Букера и Де’Аарона Фокса, которые выступают в одной с ним конференции, которые проводят более успешные сезоны и играют лучше, чем он. И я произнесу не самую популярную вещь. Стефа Карри не должно быть на Матче всех звезд. Его не должно там быть.

Неважно, чего хотят фанаты, неважно, чего хотят тренеры, неважно, кого мы хотим видеть. Вы должны заслужить право стать олл-старом своей игрой и показателями. В Западной конференции есть люди с лучшими показателями, чем у Стефа, и их команды находятся выше в турнирной таблице», – считает эксперт ESPN.

Лидер «Уорриорз» попал в старт Запада по итогам голосования болельщиков, баскетболистов и СМИ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoМатч всех звезд НБА
logoГолден Стэйт
logoКендрик Перкинс
logoСтефен Карри
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Стеф Карри – единственная суперзвезда в лиге без настоящего 2-го номера»
1626 января, 07:24
«Это большая честь, буду наслаждаться этим моментом». Стеф Карри поблагодарил болельщиков за попадание на Матч всех звезд
124 января, 18:22Видео
Чендлер Парсонс: «Джеймс Харден и Норман Пауэлл заслуживают участия в Матче звезд больше, чем Стеф Карри»
1325 декабря 2024, 14:14
Рекомендуем
Главные новости
Саша Везенков признан MVP января в Евролиге
23 минуты назадВидео
Гершон Ябуселе о слухах про возможный обмен: «Хотел бы остаться игроком «Сиксерс»
6сегодня, 12:15
После обмена Де’Аарона Фокса шансы на чемпионство «Сан-Антонио» выросли более чем в 3 раза. Коэффициент на титул «Сакраменто» поднялся с 101.00 до 201.00
12сегодня, 11:54
Алексей Швед о решении Пресненского районного суда: «С одной стороны, я в шоке. С другой – понимаю, почему так произошло»
11сегодня, 11:48
Джимми Батлер выразил готовность подписать продление контракта с «Финиксом»
25сегодня, 11:39
Клэй Томпсон сравнил обмен Дончича в «Лейкерс» с переходом Леброна в «Майами» в 2010 году
14сегодня, 11:06
Яннис Адетокумбо: «Хочу видеть Луку в «Лейкерс», хочу, чтобы Йокич перешел в «Никс». Хочу, чтобы европейцы забрали себе все крупные рынки»
24сегодня, 10:45
Шэй Гилджес-Александер об обмене Дончича: «На собственной шкуре испытал, каково это»
5сегодня, 10:25
Жилсон Бангу официально стал игроком «Фенербахче»
сегодня, 10:06
Яннис Адетокумбо об обмене Дончича в «Лейкерс»: «Подумал, что это фэйковые новости»
17сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» рассматривает возможность замены главного тренера Жоана Пеньярройи
8 минут назад
Алексей Швед о своей форме перед возвращением в Россию: «Полтора месяца не брал мяч в руки»
сегодня, 09:50
Данк Дмитрия Чебуркина и аллей-уп с участием Алексея Шведа и Алекса Пойтресса – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 09:17Видео
Чемпионат Италии. 26 очков Ледэя помогли «Милану» победить «Варезе», «Виртус» выиграл у «Венеции» и другие результаты
вчера, 21:18
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях победила «Игокеа», «Партизан» был сильнее «Студентски центара»
вчера, 20:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Промитеаса» в гостях, «Панионис» был сильнее «Кардицаса»
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» разгромил «Страсбур», «Монако» разобрался с «Гравлин-Дюнкерком»
вчера, 20:47
Чемпионат Турции. 27 очков Махмутоглу помогли «Фенербахче» победить «Яловаспор», «Анадолу Эфес» выиграл у «Бурсаспора» и другие результаты
вчера, 20:45
Евгений Фидий принял участие в «Своей игре»
2вчера, 19:15Видео
Сергей Иванов: «ЦСКА против «Зенита» провел свой худший матч в сезоне»
4вчера, 18:34
Рекомендуем