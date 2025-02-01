Кендрик Перкинс: «Стефа Карри не должно быть на Матче всех звезд»

Кендрик Перкинс произнес обидные слова в адрес Стефа Карри.

«Я вижу, как Стеф Карри попадает в число участников Матча всех звезд. И я смотрю на многих других парней, скажем, Кайри Ирвинга, Девина Букера и Де’Аарона Фокса, которые выступают в одной с ним конференции, которые проводят более успешные сезоны и играют лучше, чем он. И я произнесу не самую популярную вещь. Стефа Карри не должно быть на Матче всех звезд. Его не должно там быть.

Неважно, чего хотят фанаты, неважно, чего хотят тренеры, неважно, кого мы хотим видеть. Вы должны заслужить право стать олл-старом своей игрой и показателями. В Западной конференции есть люди с лучшими показателями, чем у Стефа, и их команды находятся выше в турнирной таблице», – считает эксперт ESPN.

Лидер «Уорриорз» попал в старт Запада по итогам голосования болельщиков, баскетболистов и СМИ.