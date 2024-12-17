Грегг Попович выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за поддержку. В начале ноября тренер «Сперс» перенес легкий инсульт
Попович опубликовал заявление в понедельник, поблагодарив сообщество, «Сан-Антонио» и своих друзей за поддержку.
В начале ноября 75-летний специалиста перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».
«Это были неожиданные шесть недель для меня и моей семьи. Сейчас мы совместно работаем над моим выздоровлением, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы поделиться тем, что уровень полученной за это время поддержки был в хорошем смысле слова шокирующим.
И хотя мне хотелось бы вернуться к каждому из вас, на данном этапе позвольте лишь сказать, что я и моя семья вечно благодарны вам. Мы благодарны нашему замечательному сообществу, всей организации «Сперс», а также всей нашей семье и друзьям», – говорится в сообщении Грегга Поповича.
Попович тренировал «Сан-Антонио» в первых пяти матчах сезона с результатом 2-3.
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