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  • Бобан Марьянович о «Сперс»: «Особенная организация. Их генменеджер ждал со мной в аэропорту до 11 вечера, когда прилетит моя семья. Потом таскал наши сумки»
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Бобан Марьянович о «Сперс»: «Особенная организация. Их генменеджер ждал со мной в аэропорту до 11 вечера, когда прилетит моя семья. Потом таскал наши сумки»

Бобан Марьянович отдал должное «Сперс» за подход к игрокам.

«Особенная организация. Могу сказать это, сравнивая с другими клубами, за которые играл, хотя там тоже все было хорошо. И все же.

Этот их семейный подход проявляется во всем. Даже в том, что происходит в аэропортах. Их генменеджер ждал со мной в аэропорту до 11 вечера, когда прилетит моя семья. Он хотел поприветствовать их и удостовериться, что все хорошо. Он даже таскал потом наши сумки. Вы же знаете, как это бывает? Прилетели моя мама, жена с сыном, он тогда только родился. Хаос. Куча вещей. Я тащу 20 сумок, коляску, думаю, вот бы он помог. Он смотрит на меня: «Знаешь, чем я занимался перед тем, как стать генеральным менеджером?» Я такой: «И чем же?» Он: «Сумки таскал. Я в этом лучший!» Так что они еще и пошутит умеют», – вспомнил сербский центровой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Jao Mile podcast
Ар Си Бьюфорд
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