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Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»

Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над «Астаной» – 104:57.

«Прежде всего, хочу отметить важность победы. Мы понимаем, что «Астана» сейчас не в лучшей форме и лишилась многих баскетболистов. Эта игра сильно отличалась от нашей первой встречи здесь, в Казани, когда соперник выступал в полном составе и создал нам проблемы. Сегодня главной целью УНИКСа было сохранить интенсивность и концентрацию, что непросто, когда уже после первой половины становится понятно, что игра сделана. Мы старались держать фокус и дать больше игрового времени баскетболистам, которые обычно получают меньше минут.

Конечно, непросто выходить на площадку после длительного пребывания на скамейке запасных. Но для меня важна работа игроков не только в матчах, но и на тренировках. Когда я вижу их готовность, они обязательно получают свой шанс.

Отдельно хочу отметить Романа Илюка, который очень помогает нам на тренировках. Он и Александр Стуленков – ребята, на которых мы всегда можем положиться, особенно когда есть травмированные игроки. Роман великолепно выступает за вторую команду и является одним из лучших игроков в УНИКСе-2. Я уверен, что у него хорошее баскетбольное будущее. Ему нужно продолжать работать в том же духе», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
logoАстана
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