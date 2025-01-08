С сезона-96/97 лишь несколько команд превосходили нынешний «Кливленд» по проценту реализации 2-очковых и 3-очковых
«Кавальерс» демонстрируют исторические проценты реализации бросков.
«Кливленд» лидирует в текущем регулярном чемпионате по проценту реализации как 2-очковых, так и 3-очковых бросков.
С сезона-96/97 только две команды НБА имели процент реализации 2-очковых выше, чем у «Кэвз», и только пять превосходили подопечных Кенни Эткинсона по проценту из-за дуги.
Подобная комбинация по процентам является уникальной в истории.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Jerry Engelmann
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем