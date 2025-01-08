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С сезона-96/97 лишь несколько команд превосходили нынешний «Кливленд» по проценту реализации 2-очковых и 3-очковых

«Кавальерс» демонстрируют исторические проценты реализации бросков.

«Кливленд» лидирует в текущем регулярном чемпионате по проценту реализации как 2-очковых, так и 3-очковых бросков.

С сезона-96/97 только две команды НБА имели процент реализации 2-очковых выше, чем у «Кэвз», и только пять превосходили подопечных Кенни Эткинсона по проценту из-за дуги. 

Подобная комбинация по процентам является уникальной в истории. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Jerry Engelmann
logoНБА
logoКливленд
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