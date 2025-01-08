С сезона-96/97 лишь несколько команд превосходили нынешний «Кливленд» по проценту реализации 2-очковых и 3-очковых

«Кавальерс» демонстрируют исторические проценты реализации бросков.

«Кливленд » лидирует в текущем регулярном чемпионате по проценту реализации как 2-очковых, так и 3-очковых бросков.

С сезона-96/97 только две команды НБА имели процент реализации 2-очковых выше, чем у «Кэвз», и только пять превосходили подопечных Кенни Эткинсона по проценту из-за дуги.

Подобная комбинация по процентам является уникальной в истории.