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ACB. «Барселона» встретится в гостях с «Жироной»

Сегодня пройдут один матч регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Барселона» сыграет в гостях с «Жироной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 12-3, Валенсия – 12-3, Тенерифе – 11-4, Реал – 10-4, Гран-Канария – 10-5, Ховентуд – 10-5, Сарагоса – 8-7, Манреса – 8-7, Барселона – 7-7, Баскония – 6-8, Мурсия – 6-9, Бильбао – 6-9, Андорра – 5-10, Форса Льейда – 5-10, Бреоган – 5-10, Гранада – 4-10, Баскет Корунья – 4-10, Жирона – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
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