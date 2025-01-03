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Никола Йокич прилетел в Денвер на месяц раньше в межсезонье, чтобы поработать над броском, и теперь лидирует в НБА по точности трехочковых

Никола Йокич продвинулся в области дальних бросков.

Сербский центровой вернулся в Денвер на месяц раньше, чем обычно, чтобы поработать над броском с ассистентом из тренерского штаба Оги Стояковичем.

Йокич изменил технику, подняв выше начальную точку броскового движения. Это перенесло часть нагрузки с ног на руки, что существенно помогает центровому, вынужденному проводить значительную часть матча в силовой борьбе.

«Он обратился ко мне перед сезоном, и мы обсудили его бросок и что можем сделать. Решили держать мяч ближе к телу и убрать лишние движения. Он попробовал, и ему понравилось. После этого дело стало за повторениями. Мы стараемся сохранить его более свежим к плей-офф и рассчитываем на долгую перспективу.

Новая техника позволяет ему тратить меньше энергии. Его техника чище, бросок увереннее.

Его работоспособность и рабочую этику сложно переоценить. Поэтому он достиг своего уровня», – поделился Оги Стоякович.

Йокич лидирует в лиге по точности дальних бросков, реализуя 49,2% попыток из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДенвер
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