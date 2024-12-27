Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов выбрала лучшую пятерку игроков турнира.

Защитник Эррик Макколлум («Каршияка »), форварды Гитис Радзявичюс («Ритас »), Зак Сельяс («Вюрцбург») и Деррик Олстон («Манреса ») и центровой Исмаэль Камагате («Дертона») вошли в символическую пятерку по итогам группового этапа.

Макколлум провел 5 игр подряд с 20 очками и более, повторив рекордное достижение Ти Джей Шортса, установленное в сезоне-2022/23.