Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов выбрала лучшую пятерку игроков турнира.
Защитник Эррик Макколлум («Каршияка»), форварды Гитис Радзявичюс («Ритас»), Зак Сельяс («Вюрцбург») и Деррик Олстон («Манреса») и центровой Исмаэль Камагате («Дертона») вошли в символическую пятерку по итогам группового этапа.
Макколлум провел 5 игр подряд с 20 очками и более, повторив рекордное достижение Ти Джей Шортса, установленное в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
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