Эррик Макколлум о предложениях из НБА: «Вы просите меня согласиться на четырехкратное сокращение зарплаты, чтобы сидеть на скамейке?»

Эррик Макколлум объяснил, почему он отклонил предложения из НБА.

«Многие думают, что игроки НБА зарабатывают много денег. На тот момент минимум составлял 469 000 долларов до вычета налогов. Это хорошая зарплата для врача или хорошего юриста. Но если вы живете в штате, скажем, с налогом в 50%, эти 469 000 долларов сокращаются до 240 000 долларов. А затем вам придется заплатить своему агенту 4% от этих 469 000 долларов.

При этом в Китае мне сделали предложение на семизначную сумму. Так что я подумал: «Подождите, вы хотите, чтобы я взял 250 000 долларов или меньше, чтобы сидеть на скамейке запасных, не играть и просто надеяться, что кто-то травмируется?» Я уже построил карьеру в Европе и Китае, я сделал себе имя. Мне платили соответственно, они покрывали мои агентские сборы.

Вы просите меня согласиться на четырехкратное сокращение зарплаты за отсутствие возможности играть. Как я могу доказать, что я игрок НБА, если я не играю? Кто подпишет со мной контракт в следующем сезоне, если я третий разыгрывающий в команде и не играю?» – рассказал бывший игрок УНИКСа, «Химок» и «Локомотива-Кубань», выступающий за «Каршияку».