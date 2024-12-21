Дочь Леброна Джеймса играет в волейбольной команде под 6-м номером
Дочь Леброна Джеймса взяла бывший номер отца.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился фотографиями 10-летней Жури в форме ее волейбольной команды City Volleyball Club и пожелал ей удачи в сезоне.
«Вперед, Жури! Удачи в сезоне!» — написал Джеймс на своей странице в соцсети.
Жури взяла себе 6-й номер, под которым ее отец играл за «Майами» и сборную США, а также недолгое время в «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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