Дочь Леброна Джеймса играет в волейбольной команде под 6-м номером

Дочь Леброна Джеймса взяла бывший номер отца.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился фотографиями 10-летней Жури в форме ее волейбольной команды City Volleyball Club и пожелал ей удачи в сезоне.

«Вперед, Жури! Удачи в сезоне!» — написал Джеймс на своей странице в соцсети.

Жури взяла себе 6-й номер, под которым ее отец играл за «Майами» и сборную США, а также недолгое время в «Лейкерс ».