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Джоэл Эмбиид о том, как прошли последние месяцы: «Крайне удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать»

Джоэл Эмбиид рассказал о том, как прошли для него последние несколько месяцев.

В воскресенье «Филадельфия» обыграла «Чикаго» в гостях – 108:100.

Трио вернувшегося в состав Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.

«Последние месяцы? Удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать с коленом. Нам нужно было что-то предпринимать, реагировать.

Я уже говорил об этом в последнее время. Крайне удручающе. Вся эта история очень доставала, потому что мне хочется играть в каждом матче», – заявил центровой «Сиксерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
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