Джоэл Эмбиид о том, как прошли последние месяцы: «Крайне удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать»
Джоэл Эмбиид рассказал о том, как прошли для него последние несколько месяцев.
В воскресенье «Филадельфия» обыграла «Чикаго» в гостях – 108:100.
Трио вернувшегося в состав Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.
«Последние месяцы? Удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать с коленом. Нам нужно было что-то предпринимать, реагировать.
Я уже говорил об этом в последнее время. Крайне удручающе. Вся эта история очень доставала, потому что мне хочется играть в каждом матче», – заявил центровой «Сиксерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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