Илона Корстин: «Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно»
«Сегодня была игра двух лидеров нашего чемпионата, команд очень высокого уровня. Они действительно показали очень зрелищный баскетбол. При этом петербуржцы в первой половине встречи не допустили ни одной потери. Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно, если сравнивать с лидерами ЦСКА. Также «Зенит» хорошо отзащищался против одного из лидеров ЦСКА — Алексы Аврамовича, он не смог сегодня показать свою лучшую игру.
Петербуржцы догнали армейцев по количеству побед в турнирной таблице, тем не менее ЦСКА остается на первом месте по лучшей разнице забитых и пропущенных.
В любом случае такие матчи являются украшением лиги. Здесь просто россыпь талантливых игроков, которые показывают все свое мастерство на радость болельщикам», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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