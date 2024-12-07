Илона Корстин: «Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от матча «Зенит» – ЦСКА (82:78).

«Сегодня была игра двух лидеров нашего чемпионата, команд очень высокого уровня. Они действительно показали очень зрелищный баскетбол. При этом петербуржцы в первой половине встречи не допустили ни одной потери. Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно, если сравнивать с лидерами ЦСКА. Также «Зенит» хорошо отзащищался против одного из лидеров ЦСКА — Алексы Аврамовича, он не смог сегодня показать свою лучшую игру.

Петербуржцы догнали армейцев по количеству побед в турнирной таблице, тем не менее ЦСКА остается на первом месте по лучшей разнице забитых и пропущенных.

В любом случае такие матчи являются украшением лиги. Здесь просто россыпь талантливых игроков, которые показывают все свое мастерство на радость болельщикам», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.