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Анонимный управленец НБА: «Дерозан – большой мастер, но его игра не направляет команды на победный путь»

Анонимный управленец НБА поделился мнением о Демаре Дерозане.

«Дерозан – большой мастер, такого человека полезно иметь в раздевалке, вы готовы доверить ему мяч в концовке матча. Но его игра не направляет команды на победный путь. Так было на протяжении всей его карьеры, и отчасти именно это является причиной, по которой он так часто менял команды», – считает менеджер.

35-летний свингмен «Сакраменто» ранее выступал за «Торонто», «Сан-Антонио» и «Чикаго».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСакраменто
logoДемар Дерозан
logoНБА
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