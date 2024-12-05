Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
Командой будет управлять 44-летний французский специалист Рашид Мезьян.
Мезьян привел женский «Вильнев д′Аск» к победе в чемпионате Франции и второму месту в Евролиге в прошлом сезоне. Тренер также помог Бельгии завоевать золото женского Евробаскета и 4-е место на прошедшей во Франции Олимпиаде.
«Во время противостояний с Рашидом в турнирах ФИБА я смогла убедиться в его выдающемся баскетбольном IQ и способности подготавливать составы к любым соревнованиям в любой ситуации. Мы искали способ сделать следующий шаг к успеху и воспитать чемпионское мышление на будущее, его опыт и страсть выделялись на общем уровне», – прокомментировала назначение президент клуба Дженнифер Риззотти.
«Коннектикут» уступил «Миннесоте» в полуфинале этого розыгрыша женской НБА.
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