Чарльз Баркли: «У «Уорриорз» есть Стеф и куча простых парней»

Чарльз Баркли объяснил, почему он не верит в «Голден Стэйт».

«За ними интересно наблюдать. Когда они забрасывают трехочковые, их трудно победить. Но я уже говорил, я не верю в «Уорриорз». Но они милые, и за ними интересно наблюдать.

Я думаю, что у них недостаточно талантливых игроков. У них куча простых парней. У них есть Стеф и куча простых парней. И у них недостаточно звездной мощи», – заявил эксперт TNT.