Чарльз Баркли: «У «Уорриорз» есть Стеф и куча простых парней»
Чарльз Баркли объяснил, почему он не верит в «Голден Стэйт».
«За ними интересно наблюдать. Когда они забрасывают трехочковые, их трудно победить. Но я уже говорил, я не верю в «Уорриорз». Но они милые, и за ними интересно наблюдать.
Я думаю, что у них недостаточно талантливых игроков. У них куча простых парней. У них есть Стеф и куча простых парней. И у них недостаточно звездной мощи», – заявил эксперт TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on TNT в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости