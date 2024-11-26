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Пол Джордж: «Если внимательно посмотреть матч, можно увидеть от 5 до 10 пробежек»

Пол Джордж заявил, что игроки НБА совершают много пробежек.

«В НБА совершается много пробежек. Судьи не смотрят на это, они не фиксируют их. Я сижу на скамейке и причитаю: «Пробежка, черт возьми. Пробежка, черт возьми. Пробежка, черт возьми».

Порой случаются очевидные пробежки, когда парень убегает в быстрый отрыв и делает пять шагов. Судья не обращает внимания. Леброн Джеймс идет, разговаривает, дает указания, делает несколько шагов и потом стучит в пол.

Если внимательно посмотреть матч, можно увидеть от 5 до 10 пробежек», – сказал форвард «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Podcast P with Paul George в соцсети X
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