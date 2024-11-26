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«Я переживал развод. Ты спас меня». Шакил О′Нил поблагодарил Алонзо Моурнинга за финал 2006 года

Шакил О′Нил отметил роль Алонзо Моурнинга в его чемпионском титуле с «Майами».

«Я люблю хвастаться тем, что завоевал четыре перстня. Я ужасно играл в финале, я переживал развод. Этот человек спас меня. Это был не Шак. Ты взял игру на себя», – сказал О’Нил в своем подкасте, обращаясь к Моурнингу.

«Ну, послушай. Командная игра – это ключ к успеху. В то время у нас было много ребят, которые проявили активность», — ответил бывший центровой НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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Алонзо Моурнинг
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