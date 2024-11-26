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Евролига оштрафовала «Партизан» за оскорбительные скандирования болельщиков

«Партизан» оштрафован на 5 000 евро.

Евролига оштрафовала сербский «Партизан» за оскорбительные скандирования, допущенные его болельщиками во время домашнего матча против «Милана» (81:88).

Матч 10-го тура Евролиги между «Партизаном» и «Миланом» состоялся в Белграде 15 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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