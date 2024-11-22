Брайан Уиндхорст: «Расширение НБА даст возможность снова рассмотреть вопрос отмены разделения на конференции»

Брайан Уиндхорст рассказал об идее менеджеров НБА.

«Западные тренеры и менеджеры с раздражением наблюдают за показателями команд с Востока, достаточными для попадания в плей-офф. НБА медленно двигается в сторону расширения через 2-3 года. Наиболее вероятными кандидатами являются Лас-Вегас и Сиэтл. Если это случится, одна из команд с реки Миссисипи – «Миннесота », «Мемфис » или «Новый Орлеан » – перейдет на Восток.

Чтобы не организовывать это соревнование, Западные менеджеры считают, что можно будет отменить саму систему конференций и выбирать 16 участников плей-офф без учета географического положения. Эта идея озвучивалась и раньше. Но расширение лиги может предоставить возможность снова рассмотреть этот вопрос», – написал инсайдер ESPN.