Брайан Уиндхорст: «Расширение НБА даст возможность снова рассмотреть вопрос отмены разделения на конференции»
Брайан Уиндхорст рассказал об идее менеджеров НБА.
«Западные тренеры и менеджеры с раздражением наблюдают за показателями команд с Востока, достаточными для попадания в плей-офф. НБА медленно двигается в сторону расширения через 2-3 года. Наиболее вероятными кандидатами являются Лас-Вегас и Сиэтл. Если это случится, одна из команд с реки Миссисипи – «Миннесота», «Мемфис» или «Новый Орлеан» – перейдет на Восток.
Чтобы не организовывать это соревнование, Западные менеджеры считают, что можно будет отменить саму систему конференций и выбирать 16 участников плей-офф без учета географического положения. Эта идея озвучивалась и раньше. Но расширение лиги может предоставить возможность снова рассмотреть этот вопрос», – написал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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