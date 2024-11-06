Василий Карасев после поражения от ЦСКА: «Не могу назвать этот матч провальным»

Василий Карасев доволен игрой МБА-МАИ, несмотря на поражение от ЦСКА – 67:83.

«Для многих ребят сегодняшний матч получился довольно хорошим. Как минимум, я точно не могу назвать его провальным.

К сожалению, с нами снова приключилась та же беда в последние минуты, когда наделали слишком много ошибок. То ли от чрезмерного желания, то ли еще от чего-то. ЦСКА воспользовался этим и улетел вперед.

Мы играли без Воронова и без Коновалова, старались поберечь Зубкова и Трушкина, поэтому для этого молодого состава вышло все очень неплохо. Нашли игроков, которые могут нам помочь. Вам дается шанс – и вы им либо пользуетесь, либо нет», – сказал главный тренер МБА-МАИ .