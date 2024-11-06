Василий Карасев после поражения от ЦСКА: «Не могу назвать этот матч провальным»
Василий Карасев доволен игрой МБА-МАИ, несмотря на поражение от ЦСКА – 67:83.
«Для многих ребят сегодняшний матч получился довольно хорошим. Как минимум, я точно не могу назвать его провальным.
К сожалению, с нами снова приключилась та же беда в последние минуты, когда наделали слишком много ошибок. То ли от чрезмерного желания, то ли еще от чего-то. ЦСКА воспользовался этим и улетел вперед.
Мы играли без Воронова и без Коновалова, старались поберечь Зубкова и Трушкина, поэтому для этого молодого состава вышло все очень неплохо. Нашли игроков, которые могут нам помочь. Вам дается шанс – и вы им либо пользуетесь, либо нет», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости