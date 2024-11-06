Андреас Пистиолис: «У ЦСКА сейчас хорошая динамика, но сложное расписание»
Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА-МАИ.
«У нас сейчас хорошая динамика, но сложное расписание.
В предстоящей игре нам нужно, как всегда, быть полностью собранными, чтобы показывать свой баскетбол», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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