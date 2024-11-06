Андреас Пистиолис: «У ЦСКА сейчас хорошая динамика, но сложное расписание»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА-МАИ.

«У нас сейчас хорошая динамика, но сложное расписание.

В предстоящей игре нам нужно, как всегда, быть полностью собранными, чтобы показывать свой баскетбол», – сказал главный тренер ЦСКА .