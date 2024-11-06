Андреас Пистиолис: «Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов»
«Прежде чем начну говорить об игре, я бы хотел сказать поддержки и выразить соболезнования игроку нашей юниорской команды Ивану Бондаренко, который сегодня утром узнал, что потерял мать. Наши мысли и эмоциональная поддержка – с ним.
Что касается матча, то он получился для нас крайне непростым. Не могу сказать, что полностью доволен тем, что мы показали сегодня. Смазали много своих бросков и сами сделали игру тяжелой. У нас сейчас напряженный график, поэтому мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов, показывает лучший баскетбол. Когда МБА-МАИ подобрался на одно очко, это стало своеобразным будильником, этот момент напомнил нам, что к игре нужно относиться серьезнее, иначе нас могут наказать», – сказал главный тренер ЦСКА.
Армейцы одержали шесть побед подряд, это самая длинная действующая серия в Лиге ВТБ.
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