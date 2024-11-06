Андреас Пистиолис: «Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу над МБА-МАИ – 83:67.

«Прежде чем начну говорить об игре, я бы хотел сказать поддержки и выразить соболезнования игроку нашей юниорской команды Ивану Бондаренко, который сегодня утром узнал, что потерял мать. Наши мысли и эмоциональная поддержка – с ним.

Что касается матча, то он получился для нас крайне непростым. Не могу сказать, что полностью доволен тем, что мы показали сегодня. Смазали много своих бросков и сами сделали игру тяжелой. У нас сейчас напряженный график, поэтому мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов, показывает лучший баскетбол. Когда МБА-МАИ подобрался на одно очко, это стало своеобразным будильником, этот момент напомнил нам, что к игре нужно относиться серьезнее, иначе нас могут наказать», – сказал главный тренер ЦСКА .

Армейцы одержали шесть побед подряд, это самая длинная действующая серия в Лиге ВТБ.