Зак Ледэй – MVP 6-го раунда Евролиги
Зак Ледэй признан самым ценным игроком 6-го раунда Евролиги.
Тяжелый форвард «Милана» помог своей команде одержать победу над «Виртусом» в итальянском дерби со счетом 99:90. Американец набрал рекордные в сезоне 19 очков, а также сделал 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
Последний раз Ледэй был удостоен награды MVP раунда почти шесть лет назад, в 10-м раунде сезона-2018/19.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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