Зак Ледэй – MVP 6-го раунда Евролиги

Зак Ледэй признан самым ценным игроком 6-го раунда Евролиги.

Тяжелый форвард «Милана » помог своей команде одержать победу над «Виртусом » в итальянском дерби со счетом 99:90. Американец набрал рекордные в сезоне 19 очков, а также сделал 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

Последний раз Ледэй был удостоен награды MVP раунда почти шесть лет назад, в 10-м раунде сезона-2018/19.