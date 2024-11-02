Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут
На арене в Каунасе едва не случился смертельный инцидент.
Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги «Жальгирис» – «Монако» (63:62) в Каунасе.
Поклонника удалось спасти. Сообщается, что его откачивали более 20 минут.
Изображение: BasketNews
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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