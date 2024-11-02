Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут

На арене в Каунасе едва не случился смертельный инцидент.

Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги «Жальгирис » – «Монако » (63:62) в Каунасе. Поклонника удалось спасти. Сообщается, что его откачивали более 20 минут. Изображение: BasketNews