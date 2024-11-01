Кендрик Перкинс: «Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!»

Кендрик Перкинс раскритиковал «Милуоки».

«Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!

Если бы он присутствовал в команде, можно было бы добиться того, что все игроки действовали бы вместе, обменивались информацией, останавливали нападение, возвращались в оборону бегом. Ветераны команды даже не могут подсказать друг другу, кого нужно закрывать.

Мне жаль Дока Риверса . Он мог бы со мной сидеть на телевидении, но сам выбрал этот путь. Но в такой ситуации можно возвращаться. Потому что раздевалка далека от него, она его не слышит, не воспринимает. Что-то происходит, и Доку срочно надо это починить», – заявил эксперт ESPN.

«Бакс» начали сезон с результатом 1-4.