Кендрик Перкинс: «Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!»
Кендрик Перкинс раскритиковал «Милуоки».
«Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!
Если бы он присутствовал в команде, можно было бы добиться того, что все игроки действовали бы вместе, обменивались информацией, останавливали нападение, возвращались в оборону бегом. Ветераны команды даже не могут подсказать друг другу, кого нужно закрывать.
Мне жаль Дока Риверса. Он мог бы со мной сидеть на телевидении, но сам выбрал этот путь. Но в такой ситуации можно возвращаться. Потому что раздевалка далека от него, она его не слышит, не воспринимает. Что-то происходит, и Доку срочно надо это починить», – заявил эксперт ESPN.
«Бакс» начали сезон с результатом 1-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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