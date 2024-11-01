Док Риверс взял на себя вину за неудачный старт «Милуоки»
Док Риверс взял на себя вину за неудачный старт «Бакс» в новом сезоне.
После поражение от «Мемфиса» (99:122) у клуба из Висконсина 1-4 на старте регулярки.
«Защита во время быстрого перехода в сегодняшнем матче по-прежнему была ужасна. И это на мне. Все на мне до тех пор, пока мы приведем дела в порядок. Мы должны исправить это», – сказал главный тренер «Милуоки».
«Бакс» занимают пока предпоследнее место в НБА по защите во время быстрого перехода.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Нима
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