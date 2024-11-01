Док Риверс о «-23» от «Мемфиса»: «Мы играли с правильным настроем. Мяч не залетал – такие вечера случаются»

Док Риверс прокомментировал поражение от «Мемфиса» (99:122).

«Мы играли с правильным настроем. Мяч не залетал – такие вечера случаются. Но в таких матчах мы должны найти способ останавливать соперника на своей половине площадки.

У Морэнта сегодня был свободный вход в смысле проникновения в нашу трехсекундную. Нам нужно приложить усилия и разобраться, как сдерживать защитников такого типа», – сказал главный тренер «Бакс».

«Милуоки » потерпел четвертое поражение подряд (1-4), у Джа Морэнта из «Гризлис» трипл-дабл .

У Дэмиана Лилларда 1 из 12 с игры и 4 очка.