Обозреватель Билл Рейтер: «Док Риверс расширил свое влияние и взял на себя принятие многих решений в офисе»

Обозреватель Билл Рейтер рассказал о роли Дока Риверса в «Бакс».

По словам журналиста CBS Sports, Риверс не ограничивается ролью главного тренера.

«Как мне рассказали, Док Риверс расширил свое влияние и взял на себя принятие многих решений в офисе», – заявил Рейтер.

Обозреватель также назвал команды, которые будут претендовать на Янниса Адетокумбо , если лидер «Бакс» запросит обмен.

«Мне сказали, что Яннис уже дал понять, что присматривается к «Майами » и «Бруклину », если захочет уйти», – отмечает Рейтер.

«Милуоки» стартовал с результатом 1-4 в новом сезоне НБА.