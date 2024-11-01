Обозреватель Билл Рейтер: «Док Риверс расширил свое влияние и взял на себя принятие многих решений в офисе»
Обозреватель Билл Рейтер рассказал о роли Дока Риверса в «Бакс».
По словам журналиста CBS Sports, Риверс не ограничивается ролью главного тренера.
«Как мне рассказали, Док Риверс расширил свое влияние и взял на себя принятие многих решений в офисе», – заявил Рейтер.
Обозреватель также назвал команды, которые будут претендовать на Янниса Адетокумбо, если лидер «Бакс» запросит обмен.
«Мне сказали, что Яннис уже дал понять, что присматривается к «Майами» и «Бруклину», если захочет уйти», – отмечает Рейтер.
«Милуоки» стартовал с результатом 1-4 в новом сезоне НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Nation
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