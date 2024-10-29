«Клипперс» использовали опцию продления контракта с Кобе Брауном на сезон-2025/26
Контракт Кобе Брауна продлен до 2026 года.
«Клипперс» продлили соглашение с форвардом (24 года, 201 см) до конца сезона-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в его контракте.
Сезон-202526 станет для Брауна третьим. В прошлом сезоне форвард дебютировал в лиге, набирая 2,0 очка и 1,4 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости