«Клипперс» использовали опцию продления контракта с Кобе Брауном на сезон-2025/26

Контракт Кобе Брауна продлен до 2026 года.

«Клипперс » продлили соглашение с форвардом (24 года, 201 см) до конца сезона-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в его контракте.

Сезон-202526 станет для Брауна третьим. В прошлом сезоне форвард дебютировал в лиге, набирая 2,0 очка и 1,4 подбора в среднем за матч.