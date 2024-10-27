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Джош Ричардсон восстановился после травмы плеча

Джош Ричардсон близок к возвращению в строй.

Защитник «Майами» полностью восстановился после травмы плеча, которую он получил в прошлом сезоне.

«Он делает успехи. Меня это вдохновляет. Я знаю, что его тоже. У меня нет конкретной даты, но он тренируется без ограничений», – сказал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра после субботней утренней тренировки в Шарлотт.

Ричардсон был близок к тому, чтобы сыграть в матче против «Хорнетс» в субботу, но был исключен из заявки после предматчевой разминки. Опытный защитник не играл с 11 февраля, когда повредил плечо в игре против «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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