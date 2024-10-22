«Рокетс» и Алперен Шенгюн продлят контракт – 5 лет и 185 млн долларов
«Рокетс» и Алперен Шенгюн достигли договоренности по продлению контракта.
Центровой (22 года, 211 см) согласился на 5-летнее продление контракта новичка на сумму 185 миллионов долларов.
Контракт включает опцию игрока на последний год.
Турок стал первым баскетболистом НБА, подписавшим 5-летнее продление контракта новичка и имеющим опцию игрока после звездных Луки Дончича и Трэя Янга.
Шенгюн в прошлом сезоне занял третье место в голосовании за самого прогрессирующего игрока НБА, набирая в среднем 21,3 очка, 9,3 подбора и 5,0 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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