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«Рокетс» и Алперен Шенгюн продлят контракт – 5 лет и 185 млн долларов

«Рокетс» и Алперен Шенгюн достигли договоренности по продлению контракта.

Центровой (22 года, 211 см) согласился на 5-летнее продление контракта новичка на сумму 185 миллионов долларов.

Контракт включает опцию игрока на последний год.

Турок стал первым баскетболистом НБА, подписавшим 5-летнее продление контракта новичка и имеющим опцию игрока после звездных Луки Дончича и Трэя Янга.

Шенгюн в прошлом сезоне занял третье место в голосовании за самого прогрессирующего игрока НБА, набирая в среднем 21,3 очка, 9,3 подбора и 5,0 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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