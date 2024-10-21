Джейлен Грин подпишет продление на 3 года и 106 миллионов долларов с «Хьюстоном»

«Рокетс» договорились о контракте с Джейленом Грином.

Грин (22 года, 193 см) станет первым игроком, продлившим контракт новичка на 3 года с опцией игрока на последний и сумму выше 100 миллионов долларов. Защитник «Хьюстона » заработает 106 миллионов по новому соглашению.

Грин набирал 19,6 очка, 5,2 подбора и 3,5 передачи при 42,3% точных бросков с игры, 33,2% трехочковых и 80,4% штрафных в прошлом сезоне. Защитник продемонстрировал существенный прогресс во второй половине регулярного чемпионата после травмы центрового Алперена Шенгюна.