Джейлен Грин подпишет продление на 3 года и 106 миллионов долларов с «Хьюстоном»
«Рокетс» договорились о контракте с Джейленом Грином.
Грин (22 года, 193 см) станет первым игроком, продлившим контракт новичка на 3 года с опцией игрока на последний и сумму выше 100 миллионов долларов. Защитник «Хьюстона» заработает 106 миллионов по новому соглашению.
Грин набирал 19,6 очка, 5,2 подбора и 3,5 передачи при 42,3% точных бросков с игры, 33,2% трехочковых и 80,4% штрафных в прошлом сезоне. Защитник продемонстрировал существенный прогресс во второй половине регулярного чемпионата после травмы центрового Алперена Шенгюна.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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