«Хьюстон» не предлагал максимальные контракты Джейлену Грину и Алперену Шенгюну
Шэмс Чарания описал контрактную ситуацию Джейлена Грина и Алперена Шенгюна.
Как рассказал инсайдер ESPN, «Хьюстон» в настоящее время не рассматривает возможность предложения максимальных контрактов защитнику и центровому.
Грин и Шенгюн при таком раскладе должны стать ограниченно свободными агентами после сезона-24/25.
Отмечается, что Грин и Шенгюн получали предложения от «Рокетс», но звездам команды не были предложены максимальные условия.
Крайний срок для принятия решения о продлении контрактов – понедельник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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