«Хьюстон» не предлагал максимальные контракты Джейлену Грину и Алперену Шенгюну

Шэмс Чарания описал контрактную ситуацию Джейлена Грина и Алперена Шенгюна.

Как рассказал инсайдер ESPN, «Хьюстон » в настоящее время не рассматривает возможность предложения максимальных контрактов защитнику и центровому.

Грин и Шенгюн при таком раскладе должны стать ограниченно свободными агентами после сезона-24/25.

Отмечается, что Грин и Шенгюн получали предложения от «Рокетс», но звездам команды не были предложены максимальные условия.

Крайний срок для принятия решения о продлении контрактов – понедельник.