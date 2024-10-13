Марк Уильямс пройдет повторное обследование перед началом регулярного чемпионата
Марк Уильямс может вернуться в строй к началу сезона.
Центровому «Шарлотт» сняли голеностопный ортез с левой ноги. Игрок продолжает реабилитацию и пройдет повторное обследование перед началом регулярного чемпионата.
Уильямс пропускает тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за травмы левого голеностопного сустава. Центровой получил повреждение на тренировке.
15-й выбор на драфте 2022 года, Уильямс в среднем набирал 12,7 очка и 9,7 подбора в 19 матчах прошлого сезона. Он не выходил на площадку после 8 декабря из-за травмы спины.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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