Марк Уильямс пройдет повторное обследование перед началом регулярного чемпионата

Марк Уильямс может вернуться в строй к началу сезона.

Центровому «Шарлотт » сняли голеностопный ортез с левой ноги. Игрок продолжает реабилитацию и пройдет повторное обследование перед началом регулярного чемпионата.

Уильямс пропускает тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за травмы левого голеностопного сустава. Центровой получил повреждение на тренировке.

15-й выбор на драфте 2022 года, Уильямс в среднем набирал 12,7 очка и 9,7 подбора в 19 матчах прошлого сезона. Он не выходил на площадку после 8 декабря из-за травмы спины.