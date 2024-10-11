Уилли Грин: «Брэндон Ингрэм не просто хорошо смотрится в составе, он доминирует»
Брэндон Ингрэм отлично проводит предсезонную подготовку.
По информации The Athletic, персонал организации воодушевлен «феноменальной» игрой форварда в тренировочных матчах.
«Он не просто хорошо смотрится в составе, он доминирует», – заявил главный тренер команды Уилли Грин.
Одной из наиболее значимых причин энтузиазма тренерского штаба является сознательная попытка форварда избегать неэффективных средних бросков и изменить подход к выбору позиции и способа атаки.
27-летний баскетболист проведет последний год по текущему контракту с «Новым Орлеаном». Отношения Ингрэма с организацией охладели после неудачных переговоров по продлению. «Пеликанс» рассматривают возможности обмена форварда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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