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  • Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений
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Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений

Яннис Адетокумбо привлек к себе внимание в социальных сетях .

Звездный форвард «Милуоки» отреагировал на пост, посвященный выпусканию человеком газов.

«Согласно научным данным, испускание газа в присутствии партнера может восприниматься как позитивный признак здоровья и прочности отношений», – говорится в сообщении.

Адетокумбо написал «Скоро все будет» и сделал отсылку к своей жене в комментариях.

Соцсети Янниса Адетокумбо

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MSN
происшествия
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
соцсети
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