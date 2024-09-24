Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений
Яннис Адетокумбо привлек к себе внимание в социальных сетях .
Звездный форвард «Милуоки» отреагировал на пост, посвященный выпусканию человеком газов.
«Согласно научным данным, испускание газа в присутствии партнера может восприниматься как позитивный признак здоровья и прочности отношений», – говорится в сообщении.
Адетокумбо написал «Скоро все будет» и сделал отсылку к своей жене в комментариях.
Соцсети Янниса Адетокумбо
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MSN
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