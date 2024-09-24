Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений

Яннис Адетокумбо привлек к себе внимание в социальных сетях .

Звездный форвард «Милуоки» отреагировал на пост, посвященный выпусканию человеком газов.

«Согласно научным данным, испускание газа в присутствии партнера может восприниматься как позитивный признак здоровья и прочности отношений», – говорится в сообщении.

Адетокумбо написал «Скоро все будет» и сделал отсылку к своей жене в комментариях.

Соцсети Янниса Адетокумбо