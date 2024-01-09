«Бакс» отреагировали на критику со стороны Янниса Адетокумбо постом в соцсетях.

Лидер «Милуоки» на днях эмоционально отреагировал на поражение от «Хьюстона». Он заявил, что все в клубе, начиная с менеджера по экипировке, должны прибавить.

«Все должны быть лучше. Абсолютно все... Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму», – сказал грек.

« » в понедельник выложил в соцсетях фотографию майки с подписью «Чище и быть не может».