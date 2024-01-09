«Бакс» отреагировали на критику со стороны Янниса Адетокумбо постом в соцсетях

Теги Милуоки НБА Баскетбол - фото Яннис Адетокумбо соцсети экипировка Баскетбол

«Бакс» отреагировали на критику со стороны Янниса Адетокумбо постом в соцсетях.

Лидер «Милуоки» на днях эмоционально отреагировал на поражение от «Хьюстона». Он заявил, что все в клубе, начиная с менеджера по экипировке, должны прибавить.

«Все должны быть лучше. Абсолютно все... Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму», – сказал грек.

«Милуоки» в понедельник выложил в соцсетях фотографию майки Янниса с подписью «Чище и быть не может».

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2 комментария
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Он реально фрик.)
Клубный офис - красавцы!
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"Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!"
Новый мотивационный лозунг Бакс, а маскотом теперь будет чувак переодетый в коробку из под Тайд:)
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