«Бакс» отреагировали на критику со стороны Янниса Адетокумбо постом в соцсетях
«Бакс» отреагировали на критику со стороны Янниса Адетокумбо постом в соцсетях.
Лидер «Милуоки» на днях эмоционально отреагировал на поражение от «Хьюстона». Он заявил, что все в клубе, начиная с менеджера по экипировке, должны прибавить.
«Все должны быть лучше. Абсолютно все... Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму», – сказал грек.
«Милуоки» в понедельник выложил в соцсетях фотографию майки Янниса с подписью «Чище и быть не может».
Клубный офис - красавцы!
Новый мотивационный лозунг Бакс, а маскотом теперь будет чувак переодетый в коробку из под Тайд:)