«Шарлотт» подпишет однолетний контракт с Харри Джайлзом
Харри Джайлз присоединится к «Шарлотт».
Свободный агент Харри Джайлс (26 лет, 211 см) заключил однолетний контракт с «Хорнетс». Выпускник университета Дьюк и уроженец Северной Каролины поборется за место в составе «Шарлотт».
Джайлз завершил прошлый сезон в составе «Лейкерс» на двустороннем контракте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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