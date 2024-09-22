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«Шарлотт» подпишет однолетний контракт с Харри Джайлзом

Харри Джайлз присоединится к «Шарлотт».

Свободный агент Харри Джайлс (26 лет, 211 см) заключил однолетний контракт с «Хорнетс». Выпускник университета Дьюк и уроженец Северной Каролины поборется за место в составе «Шарлотт».

Джайлз завершил прошлый сезон в составе «Лейкерс» на двустороннем контракте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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