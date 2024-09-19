«Мы сильно изменились». ФИБА показала, как выглядел баскетбол 103 года назад
ФИБА продемонстрировала, как выглядел баскетбол в 1921 году.
Официальный аккаунт ФИБА в соцсети X опубликовал фотографию с баскетбольного матча 1921 года между Atlanta Boys High School и Tech High School.
«Баскетбол в 1921 году. Мы сильно изменились», – говорится в сообщении.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ФИБА в соцсети X
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