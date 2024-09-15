ФИБА провела церемонию включения 8 новых членов, включая Предрага Стояковича и Реджи Миллера, в Зал славы
Зал славы ФИБА пополнился 8 новыми членами.
Церемония состоялась в Сингапуре, где прошел Межконтинентальный кубок.
Наиболее известными среди новых имен стали олимпийский чемпион и чемпион мира Реджи Миллер (США) и чемпион мира и Европы Предраг Стоякович (Сербия).
Также были включены: Мяо Лицзе (Китай), Данира Билич (Хорватия), Кирк Пенни (Новая Зеландия), Ромен Сато (Центральноафриканская Республика), Скайдрите Смилдзиня-Будовска (Латвия) и тренер Дэн Питерсон (США).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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