ФИБА провела церемонию включения 8 новых членов, включая Предрага Стояковича и Реджи Миллера, в Зал славы

Зал славы ФИБА пополнился 8 новыми членами.

Церемония состоялась в Сингапуре, где прошел Межконтинентальный кубок.

Наиболее известными среди новых имен стали олимпийский чемпион и чемпион мира Реджи Миллер (США) и чемпион мира и Европы Предраг Стоякович (Сербия).

Также были включены: Мяо Лицзе (Китай), Данира Билич (Хорватия), Кирк Пенни (Новая Зеландия), Ромен Сато (Центральноафриканская Республика), Скайдрите Смилдзиня-Будовска (Латвия) и тренер Дэн Питерсон (США).