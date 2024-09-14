Демар Дерозан о «Сперс»: «Трудно описать словами. Они обращались со мной, как с Тимом Данканом»

Демар Дерозан отдал должное «Сперс» и главному тренеру команды Греггу Поповичу.

«Это трудно описать словами. Грегг Попович, да и вся организация... Они обращались со мной, как с Тимом Данканом.

Я всегда буду испытывать к Попу и всей этой организации любовь и уважение. Есть много вещей, которые они не должны были для меня делать. Много вещей, о которых я даже не просил.

Нужно отдать им должное, потому что это совершенно точно особенные люди», – считает Дерозан.

Перебравшийся летом в «Сакраменто» баскетболист провел три сезона в составе «Сперс» (2018-2021).