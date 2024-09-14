Демар Дерозан о «Сперс»: «Трудно описать словами. Они обращались со мной, как с Тимом Данканом»
Демар Дерозан отдал должное «Сперс» и главному тренеру команды Греггу Поповичу.
«Это трудно описать словами. Грегг Попович, да и вся организация... Они обращались со мной, как с Тимом Данканом.
Я всегда буду испытывать к Попу и всей этой организации любовь и уважение. Есть много вещей, которые они не должны были для меня делать. Много вещей, о которых я даже не просил.
Нужно отдать им должное, потому что это совершенно точно особенные люди», – считает Дерозан.
Перебравшийся летом в «Сакраменто» баскетболист провел три сезона в составе «Сперс» (2018-2021).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости