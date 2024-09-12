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«Неоднократно просили суд вызвать их». Трое подозреваемых в деле об избиении Алексея Шведа не были допрошены судом

Трое подозреваемых в деле об избиении Алексея Шведа не были вызваны в суд.

— Правильно я понимаю, что молодые люди даже не были допрошены судом в качестве свидетелей?

— Да, хотя мы неоднократно просили суд вызвать их для допроса. В отношении них уголовное дело прекращено. Но в деле, которое закончилось приговором, они были свидетелями нанесения тяжких телесных повреждений. И мы настаивали, чтобы каждый из них явился в суд. По крайней мере, некоторые из них, и уж точно — Рамзин Амирасланов. Он являлся зачинщиком конфликта и изначально с бранью обратился к супруге Шведа, оскорблял друзей Алексея, начал драку, сделав баскетболисту подсечку и уронив его. Рамзин, после того как его водитель включился в драку, нанес Алексею удар, бегал с дикими глазами вокруг, фотографировал лежащего Шведа, вместо того чтобы оказать ему помощь или хотя бы извиниться. Он продолжал то, что в судебной практике признается хулиганскими действиями. Действиями, которые выражают явное пренебрежение общественной моралью и правилами поведения в цивилизованном обществе.

Амирасланов в центре Москвы под множеством камер в окружении большого количества людей издевался над лежащим без сознания человеком, которого только что ударил, которому нанес тяжкие повреждения его же собственный водитель. И, как мы слышали со слов подсудимого во время его допроса в ходе прошлого заседания, после того как Мирашуров нанес этот удар, к водителю подошел его работодатель и сказал (это вольный пересказ): «Я эту заварушку начал, я и буду со всем разбираться, ты уезжай».

— На тот момент он был несовершеннолетним.

— Сейчас, так полагаю, он уже совершеннолетний. Мы требовали, чтобы этих людей пригласили в суд для дачи показаний, потому что уголовно-процессуальный закон дает нам такое право. Но они так и не явились. Мы просили, чтобы суд или прокуратура запросили сведения о возможном пересечении ими границ РФ, выезде из страны на продолжительное время или каком-то лечении от тяжелой болезни, которая не давала бы им возможности явиться в суд. Закон говорит, что оглашению подлежат показания тех свидетелей, которые по объективным причинам не могут явиться на судебное заседание. У нас таких сведений не появилось. Мы видели лишь какие-то справки и рапорт участкового, который якобы сходил по месту их жительства или регистрации и их там не нашел. Даже если свидетель куда-то выходил, что далеко не всегда случается в действительности, это не является достаточным основанием, чтобы считать, что он действительно не может явиться в суд. Нужны какие-то объективные данные, – рассказал адвокат Алексея Шведа Александр Бойков.

Сегодня пресненский районный суд Москвы приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемого по делу об избиении Алексея Шведа, к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 500 000 рублей.

Мирашуров проходил по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным сроком наказания до 8 лет. Трое других первоначальных подозреваемых перешли в статус свидетелей по ходу расследования.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
происшествия
logoАлексей Швед
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