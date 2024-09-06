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  • Андре Миллер об отсутствии настоящих разыгрывающих: «На юниорском уровне правильный баскетбол никого не интересует»
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Андре Миллер об отсутствии настоящих разыгрывающих: «На юниорском уровне правильный баскетбол никого не интересует»

Андре Миллер объяснил отсутствие настоящих разыгрывающих

По мнению известного в прошлом плеймейкера, родители юных баскетболистов предпочитают, чтобы их дети выделялись на площадке, а не играли в командном стиле.

«Мне бы хотелось сказать, что настоящие разыгрывающие существуют. Но с учетом того, как играют начинающие баскетболисты на любительском уровне, и если мы говорим о командном баскетболе... У меня есть друзья, у которых сыновья и дочки играют за юниорские команды. И правильный баскетбол их не интересует», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Forgotten Seasons
logoАндре Миллер
logoНБА
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