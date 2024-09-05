Георгий Бежанишвили будет выступать за «Гравлин-Дюнкерк» в новом сезоне
«Гравлин-Дюнкерк» объявил о подписании Георгия Бежанишвили
Грузинский форвард (25 лет, 206 см) провел три сезона в NCAA и три сезона в G-лиге. В прошлом году баскетболист выступал за фарм-клуб «Миннесоты», набирая 9,3 очка, 5,2 подбора и 2,2 передачи в среднем.
«Гравлин-Дюнкерк» закончил последний розыгрыш чемпионата Франции на 15 месте с результатом 12-22.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети клуба «Гравлин-Дюнкерк»
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