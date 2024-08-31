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Коллин Секстон видит себя в Топ-10 разыгрывающих НБА

Коллин Секстон включил себя в Топ-10 разыгрывающих НБА

Плеймейкер «Юты» в минувшем сезоне провел 78 матчей, набирая 18,7 очка, 2,6 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.

«Если я могу включить себя, то да, конечно. Готов противостоять кому угодно. Ни перед кем не отступаю.

У меня особые требования к себе, особый настрой, когда выхожу на площадку. Для меня каждое противостояние один на один принципиальное», – заявил Секстон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
logoНБА
logoЮта
logoКоллин Секстон
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