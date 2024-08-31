«Клипперс» и Ивица Зубац согласовали продление на 58,6 млн долларов за 3 сезона

«Клипперс» и Ивица Зубац продлят контракт

Стороны договорились о заключении сделки на 58,6 миллиона долларов за 3 сезона.

Зубац (27 лет, 213 см) в среднем набирал 11,7 очка (65% с игры) и 9,2 подбора за «Клипперс » в минувшем регулярном чемпионате.

Центровой остается в калифорнийском клубе до 2028 года.