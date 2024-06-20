Кэмерон Бринк о травме: «Это не «прощай, баскетбол». Это «еще увидимся»
Кэмерон Бринк прокомментировала полученную тяжелую травму.
2-й номер драфта-2024 женской НБА порвала переднюю крестообразную связку левого колена.
«Никогда не думаешь, что это случится с тобой. Несмотря на весь твой труд. Сейчас тяжело это осознать, но это только сделает меня более сильной. Я не сойду с пути и продолжу любить свое дело. Баскетбол не определяет всю мою жизнь, но я люблю игру и продолжу работать, чтобы вернуться на площадку. Это не «прощай, баскетбол». Это «еще увидимся», – заявила форвард «Лос-Анджелеса».
Жаль что эта длинноногая модель пропустит такой интересный сезон