Кэмерон Бринк о травме: «Это не «прощай, баскетбол». Это «еще увидимся»

Кэмерон Бринк прокомментировала полученную тяжелую травму.

2-й номер драфта-2024 женской НБА порвала переднюю крестообразную связку левого колена.

«Никогда не думаешь, что это случится с тобой. Несмотря на весь твой труд. Сейчас тяжело это осознать, но это только сделает меня более сильной. Я не сойду с пути и продолжу любить свое дело. Баскетбол не определяет всю мою жизнь, но я люблю игру и продолжу работать, чтобы вернуться на площадку. Это не «прощай, баскетбол». Это «еще увидимся», – заявила форвард « ».