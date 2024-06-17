Стартовал сбор молодежной сборной России U20

Мужская сборная России «до 20 лет» начала тренировки.

Сбор пройдет с 15 по 25 июня, после чего команда отправится для дальнейшей подготовки в Белград.

В мероприятии принимают участие 18 игроков.

Защитники: Клим Адайкин (МБА-Юниор, Москва, 19 лет, 195 см), Семен Буринский («Зенит-М», Санкт-Петербург, 19 лет, 183 см), Егор Евстафьев («Зенит-М», 17 лет, 200 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 16 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»-2, Краснодар, 19 лет, 194 см), Николай Садиков (ЦСКА-Юниор, 19 лет, 192 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 191 см)

Форварды: Егор Амосов (БК «Самара», Самара, 16 лет, 200 см), Рустам Гагкаев («Локомотив-Кубань»-2, 19 лет, 200 см), Ростислав Гусев (ЦСКА-Юниор, 18 лет, 202 см), Михаил Дулкай («Зенит-М», 18 лет, 202 см), Тимур Иванов («Зенит-УОР1», Санкт-Петербург, 18 лет, 200 см), Иван Миронов («ПАРМА-М», Пермь, 18 лет, 196 см), Лев Свинин («ПАРМА»-2, Пермь, 17 лет, 202 см)

Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-ДЮБЛ, Москва, 18 лет, 205 см), Илья Кривых («Руна»-2, Москва, 17 лет, 208 см), Максим Огарков (МБА-Юниор, 18 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА»-2, 19 лет, 208 см).

С командой работают старший тренер Роман Семернинов («Локомотив-Кубань», Краснодар), тренеры Михаил Карпенко (МБА-МАИ, Москва), Артем Комогорцев («Зенит-М», Санкт-Петербург), Дмитрий Овсюк (МБА-2, Москва), Филипп Ротков («Локомотив-Кубань»), врач по спортивной медицине Алексей Поляков («Локомотив-Кубань»), а также менеджеры Егор Брайнин и Кирилл Ивченков (РФБ).

Во время сбора в GoPark юниоры проведут два контрольных матча с командой EABASKETSTORE, они состоятся 18 и 24 июня в 18:00 по московскому времени.

По окончании тренировок команда отправится в Белград (Сербия), где продолжит тренировки до 30 июня.