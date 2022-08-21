Кэрон Батлер: «Кобе вдохновил меня написать книгу для детей»

Бывший игрок , ныне тренер-ассистент отдал должное .

Кэрон рассказал, как легендарный баскетболист вдохновил его на написание книги для детей.

«Он уделил мне немного времени перед тем, как ушел из жизни. Мы обсудили процесс написания книги. Разговаривали о том, как трудно быть честным, настоящим. Детям ведь нужно именно это. Также ты должен выступать в роли учителя. Ты рассказываешь историю, но еще и учишь чему-то.

Кобе сказал: «Просто напиши правду, не бойся. Возможно, кому-то не понравится, но будь смелее». Он действительно вдохновил меня на преодоление этого пути», – признался Батлер.

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