Кэрон Батлер: «Кобе вдохновил меня написать книгу для детей»

Бывший игрок НБА, ныне тренер-ассистент «Майами» Кэрон Батлер отдал должное Кобе Брайанту.
Кэрон рассказал, как легендарный баскетболист «Лейкерс» вдохновил его на написание книги для детей.
«Он уделил мне немного времени перед тем, как ушел из жизни. Мы обсудили процесс написания книги. Разговаривали о том, как трудно быть честным, настоящим. Детям ведь нужно именно это. Также ты должен выступать в роли учителя. Ты рассказываешь историю, но еще и учишь чему-то.
Кобе сказал: «Просто напиши правду, не бойся. Возможно, кому-то не понравится, но будь смелее». Он действительно вдохновил меня на преодоление этого пути», – признался Батлер.
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